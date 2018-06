Anzeige

Die Broschüre zum diesjährigen Ferienprogramm im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk ist fertiggestellt. Sie wird in den nächsten Tagen an rund 1400 Kinder in Hockenheim verteilt. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder, die ihren Wohnsitz in Hockenheim haben und bis spätestens zum 30. September sechs Jahre werden beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht 13 Jahre alt sind.

Unter den 70 Aktionen finden sich neben beliebten und bewährten Aktionen wie ein Ausflug in den Kurpfalzpark, Bowlingspaß, der Besuch des Maislabyrinthes und zahlreichen Spiel- und Bastelaktionen auch viele neue Attraktionen. Kinder haben beispielsweise die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Lebensmittelmarks „Globus“ zu blicken, mit Fun Truggys Golf zu spielen, die neue Familienausstellung des Museums Speyer zu besuchen und im Bärenhospital des DRK Erste Hilfe zu lernen.

Ehrenamtliches Engagement

Das umfangreiche Sommerprogramm ist auch in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit: Es ist ein Zeichen dafür, wie wichtig es Hockenheimern ist, sich für die Kleinsten zu engagieren. Das Kinderferienprogramm wird maßgeblich von Vereinen, Firmen und Parteien aus Hockenheim getragen, die sich auch in diesem Jahr mächtig ins Zeug gelegt haben. Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk übernehmen die Koordinierung und ergänzen das Programm mit eigenen Veranstaltungen. Damit ist das Kinderferienprogramm 2018 wieder, was es seit mittlerweile 39 Jahren ist: ein buntes und anspruchsvolles Freizeitangebot für die Jüngsten Hockenheims.