Ein Vormittag am See

Hockenheim.Der Angelverein lud Mädchen und Jungen zum Ferienprogramm ein, und 25 Kinder kamen zum Vereinsgewässer. Mit besser werdendem Wetter zeigten die Kinder ihr Können beim Angeln und beim Casting. Beim Angeln wurden sie durch Vereinsmitglieder unterstützt und so konnten zahlreiche Kleinfische überlistet werden.

Beim Casting wiederum mussten die Mädchen und Jungen nach kurzer Einweisung mit Hilfe der Angel ein kleines Bleigewicht in einen Zielkorridor befördern. Hierbei erwiesen sich einige Kinder als echte Talente. Zudem wurde ein Rundgang um den See mit den Kindern unternommen.

Angeln ist auch immer Naturschutz und Naturkunde, und so erfuhren die Kinder viel Interessantes über Fauna und Flora am See. Am Ende klang ein erlebnisreicher Vormittag am See mit dem gemeinsamen Mittagessen aus. mwe

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.08.2019