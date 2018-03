Anzeige

Zu einem Vortrag über Bienen von Jürgen Ullrich, Berufsimker aus Neulußheim, kamen die Landfrauen im Rondeau zusammen. Er gewährte Einblicke in die Bienenhaltung über das ganze Jahr, so eine Pressemitteilung der Landfrauen.

Die Biene zählt zu den wichtigsten Nutztieren, wegen ihrer Funktion zur Bestäubung der Blüten. Nachtfrösten und Starkregen können für die Biene tödlich sein. Ein weiterer Grund für das Bienensterben sei die asiatische „Varoamilbe“. „Glyphosat“ habe, so Ullrich, keine Schuld am Bienensterben, heißt es in der Pressemitteilung. Je weiter es in das Spätjahr geht, desto dunkler und intensiver schmeckt der Honig, erklärte Jürgen Ullrich.

Dreifache Umrundung

Etwa drei Kilogramm Nektar benötigt der Imker für ein Kilogramm Honig. In Deutschland wird 80 Prozent des Honigs importiert. Für ein Glas Honig fliegt eine Biene theoretisch drei Mal um die Welt.