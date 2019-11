Ein Wiederhören mit dem Clochard

Hockenheim.„Rondeau Live“, das ist handgemachte Musik mit regionalen Künstlern und Bands, die das Publikum im Stadthallenrestaurant bei freiem Eintritt genießen darf. Uwe Janssen ist mit seiner Band am Freitag, 15. November, 20.30 Uhr, zu Gast im Rondeau.

Nicht nur die eigenen Songs, sondern auch Musik der Beatles und Rolling Stones, von Bob Dylan, R.E.M., Sting, U2 und vielen mehr – Rockklassiker aus allen Jahrzehnten Musikgeschichte eben – live zu spielen ist immer noch ein großer Spaß für Uwe Janssen und seine Band. Das merkt man sofort.

Am Freitag gastiert er mit seinen Musikern zum wiederholten Mal im Restaurant Rondeau in der Stadthalle Hockenheim und heizt dem Publikum ordentlich ein. Authentisch und doch mit eigener Note, erdig und rau, oder verträumt und zart, aber auf jeden Fall immer mit viel Leidenschaft für diese zeitlose Musik. Auf der Bühne ohne viel Schnickschnack und Gerede, und trotzdem gleich ansteckend.

Spätestens seit der CD „Clochard“ (1992, Session Musik) ist Uwe Janssen weit über die Region Heidelberg hinaus bekannt. Die zweite deutschsprachige CD „Noch lange nicht vorbei“ aus dem Jahre 1997 (aufgenommen in Peter Maffays Red Rooster Studio) wurde in der damaligen Medienlandschaft genauso beachtet, was diverse TV Auftritte und Radioeinsätze der damaligen Zeit bestätigten.

Janssen spielt im Rondeau mit Markus Grittner am Bass und Thomas Metzger am Schlagzeug. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 09.11.2019