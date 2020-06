Ein Zeichen setzen – in Rot

„Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“, prognostiziert Tom Koperek, Initiator der „Night of light“ (Nacht des Lichts) und Vorstand der LK-AG Essen. Daher wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag Veranstaltungsgebäude in Deutschland und den Nachbarländern in ein rotes Licht getaucht, als flammender Appell an die Politik zur Rettung einer ganzen Branche. Zu diesem leuchtenden Mahnmal gehörte auch der Wasserturm in Hockenheim. kaba

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.06.2020