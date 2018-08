Anzeige

Spätestens seit Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist das Thema Datenschutz in aller Munde und sorgt für allerlei Unsicherheiten im täglichen Umgang. Schließlich gilt es etliche Anforderungen zu erfüllen und damit auch angedrohte Bußgelder zu vermeiden. Unstrittig ist, dass die Einhaltung der EU-weiten Standards sichergestellt werden muss. Die Herausforderung besteht darin, dabei nicht in blinden Aktionismus zu verfallen, sondern sich wohlüberlegt auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, teilt der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) mit.

Der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) möchte etwas Licht ins Dunkel bringen und das Augenmerk darauf lenken, was Unternehmen in der Praxis tatsächlich umsetzen müssen und welche Fallstricke beachtet werden sollten. Im Zuge der Reihe „HMV Impulse“ sind alle Interessierten eingeladen zum Fachvortrag „80 Tage DSGVO – und die Welt dreht sich weiter! Impulsreferat zum Thema Datenschutz in Unternehmen“ am Mittwoch, 15. August, um 19 Uhr in der Stadthalle. Ursprünglich was das „Rondeau“ vorgesehen. Dieses ist aufgrund der Nachfrage jedoch zu klein.

Praktische Tipps vom Experten

Referent ist der IT- und Datenexperte Martin Hoffmann, Geschäftsführer der Hockenheimer aubex GmbH. In dem Vortrag erwarten die Teilnehmenden praktische Tipps und Anregungen über Vorkehrungen und Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden. Der Fokus liegt auf den konkreten Auswirkungen der Neuregelung sowie den notwendigen Schritten zur Umsetzung. Im Anschluss gibt es bei einem Get-together die Möglichkeit zu weiteren Gesprächen und Diskussionen.