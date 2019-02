Einblicke in die Landespolitik

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born bietet Mädchen ab 13 Jahren an, am bundesweiten Girls’ Day am 28. März teilzunehmen. Gemeinsam mit der SPD-Landtagsfraktion lädt Born an Politik interessierte Mädchen zu einem bunten Programm nach Stuttgart ein.

Nach der Einführung in die Parlamentsarbeit durch den Besucherdienst im Landtag geht es in die SPD-Fraktionsräume am Schlossplatz. Dort entwickeln die Teilnehmerinnen in einem Workshop eine Social-Media-Kampagne für gebührenfreie Kitas. Ein Mittagessen mit der frauenpolitischen Sprecherin der Fraktion, Sabine Wölfle, steht ebenso auf dem Plan wie der Austausch mit parlamentarischen Beraterinnen der Fraktion. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 14.02.2019