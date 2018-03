Anzeige

Die Handball-Jugendspielgemeinschaft HoRAN bietet ihren Kooperationsschulen in den Osterferien für Grundschüler der Klassen 1 bis 3 einen kostenlosen Schnupper-Handballworkshop an. Für alle Handballneulinge dieser Altersgruppe besteht die Möglichkeit, am Dienstag 3. April, und Mittwoch, 4. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr einfach mal diese Teamsportart in der Jahnhalle des HSV Hockenheim, Waldstraße/Ecke Continentalstraße auszuprobieren. Einfach vorbeikommen, Sportkleidung, Hallenschuhe und ein Getränk mitbringen und schon kann es losgehen.

Wer dabei sein möchte, meldet sich bei der Ansprechpartnerin Kooperation Schule-Verein, Ute Knopf, unter fam.knopf@t-online.de oder auch telefonisch unter 0171/6 49 38 36 an, damit die Trainer besser planen können. uk