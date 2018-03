Einblicke ins Cowboy-Leben

Anzeige

Die landläufige Meinung, Besuchern eines Musik-Dinners gehe es in erster Linie darum, sich ästhetisch aufbereitete Kalorien bei geschmackvoller akustischer Begleitung einzuverleiben, greift bisweilen zu kurz. Sie ignoriert völlig den Bildungsanspruch, den einige Künstler mitbringen, wenn sie ihr Programm um ein Vier-Gänge-Menü herumgestalten. Ein beredtes Beispiel dieser Kategorie liefert die Lucky-Wilson-Band, die zum zweiten Mal nach 2016 im Wirtshaus „Güldener Engel“ zu Gast war.

Bandleader Lucky Wilson alias Bernd Hoffmann verschafft seinen Zuhörern fundierte Einblicke in die Veränderungen, die Einzug ins zeitgenössische Cowboy-Leben gehalten haben. Nicht zuletzt aufgrund der verbesserten Sicherheitslage, erläutert der Anführer des Wilson-Clans, habe der moderne Cowboy bei der Essenszubereitung Geduld, so dass er es nicht mehr nötig habe, ein Stück Fleisch hastig übers Feuer zu halten, sondern sich Zeit nimmt und Gerichte wie Pulled Chicken zubereitet. Wie das schmeckt, erfuhren die Gäste mit dem zweiten Gang.

Reichlich „entfernte Verwandte“

Der Wilson-Clan ist weit verzweigt, immer wieder staunt das Publikum, wer alles zum Kreis der „entfernten Verwandten“ zählt. Da wären etwa „Onkel Tom“ Petty mit „You don’t know how it feels to be me“ oder Marcus Mumford aus England, dessen „I will wait“ in der Version der Cowboy-Band weitaus romantischer klingt. Oder auch Bob Dylan, dessen „I believe in you“ Hoffmann als Plädoyer für Toleranz verstanden wissen will.