Einblicke ins Leben am Kraichbach

Der Startschuss für den „Hockenheimer Tag der Natur“ fällt Freitag, 24. Mai, von 14 bis 16 Uhr am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Das Ökomobil macht dort Halt und ermöglicht Einblicke in das Leben am Kraichbach, dem neuen Stadtbiotop am Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim. Wer danach Nachtschmetterlinge in der Dunkelheit erleben möchte, hat dazu am Freitagabend, 21.45 Uhr, mit dem Experten Dr. Rolf Mörtter die Gelegenheit dazu. Erforderlich für die Teilnehmer sind festes Schuhwerk und eine Taschenlampe.

Am Samstag, 25. Mai, 9.30 Uhr, bieten Horst Eichhorn und Diplom-Biologin Claudia Wein eine Kinderwanderung durch die Natur Hockenheims an. Danach heißt es um 14 Uhr „Mit dem Drahtesel auf den Spuren des Rheins“ mit Uwe Heidenreich und Thomas Kuppinger. zg

