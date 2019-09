Einblicke vom ersten Blatt bis zum Büschel

Wer schon immer hautnah erleben wollte, wie Tabak geerntet wird oder Landfrauen auf die Finger schauen möchte, wenn sie die geernteten Blätter einfädeln und die Tabakbüschel aufhängen, hat die Gelegenheit dazu beim Tag des Tabaks am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr in der Lamellenhalle im Gartenschaupark.

Der Verein für Heimatgeschichte und die Landfrauen demonstrieren, womit viele landwirtschaftliche Betriebe früher einen wesentlichen Teil ihres Einkommens erzielten. In der Blütezeit waren in Hockenheim mehr als 200 Tabakpflanzer tätig. Heute spielt der Anbau in der Rennstadt keine Rolle mehr. Der Verein hat im Gartenschaupark, zwischen den Tennisplätzen und dem Rosengarten, in Erinnerung an die wichtige Pflanze ein Feld angelegt, auf dem die großblättrige Pflanze gedeiht. Wer Interesse hat, kann beim Brechen der Blätter zuschauen.

Scheunenatmosphäre in der Halle

Nach getaner Arbeit gibt es ein zünftiges Vesper, wie es in der damaligen Zeit üblich war. Die Landfrauen verwöhnen die Besucher mit Weißwurst, Hausmacher und Most, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. „Wir wollen ein bisschen Scheunenatmosphäre in die Lamellenhalle bringen, so wie früher die Menschen auf Strohballen zusammengesessen haben“, kündigt Werner Zimmermann, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, an.

Zur Unterhaltung spielt ab 10.30 Uhr der Musikverein Kronau, nachmittags gestalten der Mundartsänger Charly Weibel und der Alleinunterhalter Hans-Jürgen Solert das musikalische Programm. Der Eintritt zum Tag des Tabaks ist frei. wz

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.09.2019