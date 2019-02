Einbrecher erbeutet Schmuck im Globus

Ein Einbrecher hat am frühen Samstag, gegen 1.50 Uhr, in einem Einkaufscenter in der Speyerer Straße großen Schaden angerichtet. Er zerschlug von außen die Zugangstür eines Bistros und gelangte so in den Markt, wo er die Schmuckabteilung aufsuchte. Dort zerstörte er mehrere Vitrinen und entwendete aus diesen Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert.

Anschließend flüchtete er vermutlich auf demselben Weg, wie er hereingekommen war. Den Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Sie sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Revier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 zu melden. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 12.02.2019