Einbrecher klauen Alkohol und Fleisch

Mehrere Wein- und Schnapsflaschen sowie vakuumverpacktes Fleisch haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in einer Vereinsgaststätte im Hofweg erbeutet. Die bislang nicht ermittelten Täter brachen eine an der Gebäuderückseite gelegene Türe auf und durchsuchten den Thekenbereich. Sie nahmen nicht nur Diebesgut mit, sondern verteilten diverse Lebensmittel auf dem Boden und leerten Saft im Kühlraum aus.

Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei noch nicht bezifferbar. Ebenso unklar ist, ob weitere Gegenstände aus der Gaststätte gestohlen wurden. Die Einbruchszeit dürfte zwischen 1 Uhr bis etwa 10 Uhr am Mittwochvormittag gelegen haben. Die Ermittlungen dauern an. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.04.2019