Einbrecher von Hausbesitzerin überrascht

Hockenheim.Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montag, 21. Dezember, gegen 18 Uhr in der Friedrich-Fröbel-Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, was von der anwesenden Bewohnerin nicht unbemerkt blieb. Diese zog den Vorhang der Terrassentür bei Seite, um den Geräuschen nachzugehen, woraufhin der Täter die Bewohnerin erblickte und flüchtete. Beschreiben konnte das Opfer den Täter aufgrund der Dunkelheit nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1 74 52 40 bei der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion zu melden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020