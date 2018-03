Anzeige

In die Geschäfts- und Kellerräume einer Bäckerei in der Karlsruher Straße (neben der Post) drangen in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter brachial ein. Einen Tresor sowie die Spinde der Angestellten wurden nach Angaben der Polizei auf abschließend noch nicht geklärte Art und Weise geöffnet und das darin befindliche Bargeld entnommen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden.

Eine Angestellte bemerkte den Einbruch am Dienstagfrüh kurz vor 5 Uhr und verständigte sofort die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagfrüh verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28 60-0, in Verbindung zu setzen.

Autoheckscheiben eingeschlagen

Die Heckscheiben von zwei Autos, die am Hockenheimer Bahnhof über das vergangene Wochenende geparkt waren, schlugen bislang unbekannte Täter ein. Ob aus den Innenräumen Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht bekannt.