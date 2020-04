Einbruch in die Hütte am Anglersee

Bei einem Einbruch in eine Waldhütte im Waldgebiet am Anglersee haben die Täter das Mobiliar entnommen und in den See geworfen. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 19. April, und Mittwoch, 22. April, mit roher Gewalt Zutritt zur Hütte, wie die Polizei mitteilte. Dabei beschädigten die Einbrecher die hölzernen Klappläden der Hütte, die sich an der Nordseite des Sees im Dreieck zwischen A 6, A 61 und B 39 befindet. Zudem schlugen die Unbekannten die Fenster ein und gelangten ins Innere der Hütte. Durch den Gewässerwart des Anglersees wurde die Tat am Mittwochnachmittag entdeckt und die Polizei verständigt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00 zu melden. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.04.2020