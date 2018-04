Anzeige

Ein noch unbekannter Täter drang in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, in der 4. Industriestraße in die Räumlichkeiten eines Logistikzentrums ein. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt und brach im Inneren mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf. Sämtliche Büroräume wurden durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ der Täter diverses Werkzeug, ein Radio und einen geringen Bargeldbetrag mitgehen. Ob noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00 zu melden. pol