Anzeige

Für den AGV Belcanto beginnt die heiße Probenphase, der moderne Hockenheimer Chor lädt am Samstag, 10. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 11. März, 17.30 Uhr (Einlass jeweils eine Stunde früher) zu seinem Konzert „AGV Belcanto in the Mix, Vol. 2018“ in die Stadthalle ein. Für den AGV ist das nach dem Grusical 2011 und dem Kirchenkonzert 2014 sein drittes großes Konzert in Eigenregie in diesem Jahrzehnt.

Vereinsvorsitzende Jessica Wooley erinnert sich noch gerne an die Konzerte: „Noch immer werden wir auf unser selbst geschriebenes Musical vor sieben Jahren angesprochen. Dass wir auch ruhiger können, zeigten wir drei Jahre später in der Kirche. Dieses Jahr wollen wir wieder klotzen statt kleckern und unseren Zuschauern ein bombastisches AGV-Konzert bieten.“ Der Verein gibt an, keine Kosten und Mühen für eine professionelle Sound- und Lichttechnik zu scheuen.

Vom Swing bis zu The Who

Der AGV Belcanto möchte sich dieses Jahr so abwechslungsreich wie noch nie präsentieren. Den Zuschauer erwarten vier verschiedene Musikstile. „Es wird wirklich für jeden etwas dabei sein“, so Wooley. „Liebhaber des Swings kommen genauso auf ihre Kosten wie Disney-Fans. Wir werden auf vielfachen Wunsch auch extra einen Block nur mit deutschsprachigen Titeln im Programm haben. Wir versuchen dabei die Brücke von Rammstein über Münchener Freiheit bis hin zu Xavier Naidoo zu spannen. Bei den abschließenden Pop- und Rockhymnen dürfen die Zuschauer dann gleich stehenbleiben. Evergreens von Queen, Whitney Houston und The Who werden dabei hoffentlich für Gänsehaut sorgen.“