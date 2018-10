Eine Institution am alten Bahnhof

Karl und Wilma Joos geborene Dagenbach feiern am heutigen Dienstag das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Vor genau 70 Jahren gaben sie sich vor dem Standesbeamten Brecht in Reilingen das Ja-Wort. Anschließend fuhren sie mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft in einem Omnibus nach Hockenheim zur katholischen Kirche St. Georg. Dort gab ihnen Dekan Englert den kirchlichen Segen.

Seit dieser Zeit gehen Karl und Wilma Joos gemeinsam durchs Leben. Die beiden hatten neun Kinder, leider sind schon zwei Söhne verstorben. Am heutigen Dienstag feiert das Ehepaar Joos zu Hause seinen Jubeltag mit sieben Kindern einschließlich Familien, elf Enkelkindern, 15 Urenkeln und einer Ur-Urenkelin.

Karl Joos (89) war bei der Bahn beschäftigt. Er arbeitete lange Zeit am Hockenheimer Bahnhof. Die Familie Joos wohnte viele Jahre in einem Nebengebäude des alten Hockenheimer Bahnhofs. Karl Joos war eine Institution bei der Bahn als Fahrdienstleiter, im Fahrkartenverkauf und als Betriebsbeamter.

Immer noch rüstig

Seine mittlerweile 94 Jahre alte Ehefrau Wilma kümmerte sich um den Haushalt. Das Jubelpaar ist für sein Alter noch recht rüstig. Karl Joos geht beispielsweise jeden Tag einkaufen. In ihrem Haus versorgen sich Wilma und Karl immer noch selbst.

Am Samstag, 27. Oktober, um 11 Uhr feiert das Jubelpaar einen Dankgottesdienst in der katholischen Kirche St. Georg in Hockenheim. zg/hs

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.10.2018