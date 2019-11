Eine jazzige Version von „Game of Thrones“

Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Hockenheim steht am Sonntag, 24. November, bevor, weswegen es wieder Zeit für das Probenwochenende des Jugendorchesters wurde. Vergangenen Freitagnachmittag starteten also die 30 Jugendlichen samt Dirigent Alexander Six an der Mensa in ein abenteuerliches, aber auch probenreiches Wochenende in die Jugendherberge nach Weinheim.

Dort begann nach dem Abendessen bereits die erste Probe, auf die weitere Proben am Samstag und Sonntag folgten. Trotz hoher Disziplin kam der Spaß nicht zu kurz. Während tagsüber fleißig die Konzertstücke, wie zum Beispiel „Game of Thrones“ und „The Witch and the Saint“ einstudiert wurden, fanden abends spannende Tischkickerspiele und ein aufregender Spieleabend statt.

Komitee als Jury

Hierbei konnten die Jungmusiker ihr Geschick bei zahlreichen Gruppenspielen beweisen, die sowohl ihr Allgemeinwissen als auch ihr musikalisches Können forderten. Beispielsweise mussten sie eine Stelle aus „Game of Thrones“, das aus verschiedenen Stücken der bekannten Serie besteht, in ein anderes Genre übertragen und vorspielen.

So wurde der Jury, die aus dem Jugendkomitee bestand, auch eine jazzige Version des Hauptmotivs vorgetragen. Als der Dirigent die letzte Probe am Sonntag mit lobenden Worten schloss, konnte man auch große Zufriedenheit in den Gesichtern der Jungmusiker erkennen, die an diesem anstrengenden Wochenende stets mit höchster Konzentration bei der Sache waren und sich musikalisch so weiterentwickeln konnten.

Das mit anspruchsvoller Literatur gespickte Probewochenende wurde somit erfolgreich beendet. Das Jugendorchetster freut sich bereits jetzt darauf, ihre Stücke am Sonntag, 24. November, dem Publikum in der Stadthalle zu präsentieren, bevor das Hauptorchester der Stadtkapelle unter der Leitung Dominik M. Koch mit seinem vielseitigen Programm auftritt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 14.11.2019