„Eine Katastrophe für die Region“

Enttäuschung, Kritik an der Informationspolitik des Regierungspräsidiums Karlsruhe und Forderungen an die Länder, die Kommunen in dieser Situation stärker zu unterstützen – das ist das Spektrum der Reaktionen aus Politik, Verwaltung und Handel auf die Nachricht vom Donnerstagabend, dass die Sanierung der Salierbrücke ein Jahr länger dauert.

Daniel Born, SPD-Landtagsabgeordneter:

...