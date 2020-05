Eine Kuh für die Bauern

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Damit war aber die Not nicht zu Ende. Die Nahrungsmittel waren rationiert. Um überleben zu können, gehörte viel Organisationstalent und Einfallsreichtum dazu.

Altstadtrat Bernhard Fuchs berichtet am Beispiel von Pfarrer Oskar Frey aus Rheinsheim, wie die Menschen nach dem Krieg versuchten, sich über Wasser zu halten: Die wirtschaftliche Situation war in den Nachkriegsjahren 1946 und 1947 nicht rosig, überall herrschte Mangel: Lebensmittel gab es nur auf Karten, Bekleidung, Schuhe, Kohle, Benzin und vieles mehr waren rationiert und konnten nur auf Bezugsscheine erworben werden. Es war die schwierige Aufgabe meines Vaters als Beamter im Hockenheimer Rathaus, diese Bezugsscheine zu verteilen. Die zu verteilende Menge an Gütern reichte oft nicht aus für eine gerechte Verteilung.

Flüchtlinge mit Essen versorgen

Ein Viehhändler namens Koch, dessen Herkunft bis heute unbekannt ist, nutzte seine guten Beziehungen zu den Amerikanern, um in Bayern Vieh einkaufen zu können. Mein Vater wurde vom Landratsamt beauftragt, die in der Pestalozzi-Schule einquartierten Flüchtlinge mit Fleisch zu versorgen.

Eines Tages kam Pfarrer Frey von Rheinsheim mit dem Fahrrad nach Hockenheim und suchte meinen Vater auf. Er bat ihn bei Koch um eine Kuh für seine notleidenden Bauern nachzufragen und hoffte auf dessen Unterstützung, weil es in der gesamten Umgebung unmöglich war, eine Kuh zu kaufen. Koch überlegte nicht lange und kurze Zeit darauf wurde die Kuh geliefert. Pfarrer Frey holte diese in Hockenheim mit seinem Fahrrad ab. Da er selbst im Ersten Weltkrieg als Soldat in Frankreich stationiert gewesen war, hatte er die Auswirkungen eines Krieges miterlebt und kannte die Not der Zivilbevölkerung nur zu gut. In Rheinsheim gab es nach dem Zweiten Weltkrieg viel Arbeit, zerstörte Häuser, Feldarbeit und vieles mehr. Pfarrer Frey unterstützte tatkräftig notleidende Familien, was ihm eine große Anerkennung brachte.

Zu erwähnen ist hierbei, dass Rheinsheim von französischen Soldaten mit marokkanischer Abstammung nach starkem Beschuss und großer Zerstörung erobert worden war.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.05.2020