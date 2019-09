Eine Lehrstunde für die junge Generation

„Wir freuen uns wirklich sehr, solch eine Persönlichkeit bei uns im Gauß begrüßen zu dürfen“, meinte der Organisator Frank Becker über den Laureatenbesuch des Turing-Preisträgers Professor Whitfield Diffie am Gauß-Gymnasium. Alljährlich treffen sich verschiedene Preisträger in Heidelberg, um sich miteinander auszutauschen.

Dabei bekommen auch ausgewählte Schulen eine Einladung und das Angebot, Preisträger verschiedener Gebiete einen Vortrag vor ihren Schülern halten zu lassen. „Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Einladung bekommen, das ist für uns immer eine große Ehre“, erzählt Becker, der an der Schule als Mathelehrer tätig ist. Der Amerikaner Professor Whitfield Diffie wurde gemeinsam mit seinem Landsmann Martin Hellmann Turing-Preisträger. Dieser Preis ist vergleichbar mit dem Nobelpreis der Informatik. Aufgrund ihrer Erfindung in der Kryptographie erhielten sie diese Auszeichnung im Jahr 2015. Dies sei eine Methode, bei der Daten so gesichert und übertragen werden, dass nur diejenigen sie lesen und verarbeiten können, für die sie bestimmt sind.

Es war ein langer und schwieriger Prozess, den Diffie und Hellmann 1969 begannen und sieben Jahre durchlebten. „Wenn man jetzt zurückschaut, sieht das Problem, das wir anfangs hatten sehr leicht aus. Das war es aber damals nicht!“, erklärt Diffie auf charmante Art und Weise. In den Anfangsjahren waren die Fortschritte auf Grund der damals unausgereiften Hardware was überschaubar. Der Durchbruch gelang dennoch.

„Er denkt sehr übergreifend“

Über seine Erfindung hinaus, die zum Turing-Preis führte, verfasste Diffie Aufsätze und Bücher. Zudem ist er, wie er selbst sagt, politisch sehr interessiert und zeigte dies auch, indem er während seines Vortrages Fachliches mit umfassendem Wissen vereint . „Das macht ihn zu einer sehr starken Persönlichkeit“, erzählt Becker und ergänzt: „Er denkt auch sehr übergreifend, wenn es um gesellschaftliche Themen geht.“

Je mehr er von ihm gelesen habe, so der Mathelehrer, desto mehr freute er sich auf den Besuch des Amerikaners.

An dem Vortrag des Wissenschaftlers nahmen Oberstufenschüler sowie Schüler der Mittelstufe, die Mathematik-Leistungskurse oder Informatikkursen besuchen, teil. „Es war beeindruckend, wie viel unsere Schüler bei dem englischen Vortrag mit diesem Fachvokabular verstanden haben“, so der begeisterte Mathelehrer Frank Becker.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.09.2019