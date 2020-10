Die Band steht seit 25 Jahren auf der Bühne und gastiert anlässlich eines Jubiläumskonzerts am Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle. Sie bringt einen Querschnitt durch 25 Jahre ihres Schaffens auf die Bühne: Bewährtes und Neues, Tanzbares und Nachdenkliches, Leises und Lautes, Langsames, Schnelles und sehr Schnelles, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Seit 1995 sind Hiss zu Wasser, zu Lande und in der Luft unterwegs, haben 2487 Konzerte gespielt und acht Platten aufgenommen, traten in zahllosen Fernsehsendungen auf, wurden mit Preisen ausgezeichnet, haben Kritiker überzeugt und Tausende Fans dazugewonnen.

Seither ziehen sie trotz aller Hindernisse und Gefahren ungerührt um die Welt, um ihre Mischung aus Folk und Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll den Menschen nahezubringen. Mag ihnen die Zeit auch die eine oder andere Furche in die Gesichter der Bandmitglieder gezogen haben, ihre Musik ist noch immer frisch, ihre Auftritte sind noch immer voller Kraft und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben, wie es weiter heißt.

Video Lokales Hockenheim: Hiss - Unter schwarzer Flagge - 03:45 Hockenheim. Die Band Hiss feiert ihr 25-jährige Bühnenjubiläum und kommt in die Stadthalle nach Hockenheim. Ein kleiner Einblick in die Musik. Hockenheim. Die Band Hiss feiert ihr 25-jährige Bühnenjubiläum und kommt in die Stadthalle nach Hockenheim. Ein kleiner Einblick in die Musik.

Karten im Vorverkauf sichern

Die Veranstaltung des Kulturhauses Pumpwerk findet Corona-bedingt in den Räumen der Stadthalle, Rathausstraße 3, statt. Einlass in der Stadthalle ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90) und unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. Auf der Internetseite unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online bestellt werden. zg

Info: Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.10.2020