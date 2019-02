Eine Medaille für jeden

Hockenheim.„Wir möchten, dass auch unsere jüngsten Mitglieder erste Wettkampferfahrungen sammeln können“, erklärt Kay Uhlig, Vorstand und Trainer des Schwimmvereins, „deswegen gibt es beim SVH seit Jahren den Hoggi-Cup.“ Ausgetragen wird diese interne Schwimmveranstaltung im Lehrschwimmbecken. „Unsere jüngste Teilnehmerin war Jana Münch, mit gerade mal fünfeinhalb Jahren“, ergänzt Uhlig, „die Ältesten waren zwölf Jahre.“

Die 52 Läufe wurden in den Disziplinen Brust, Kraul, Rücken und Schmetterling auf unterschiedlichen Längen geschwommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Während des Wettkampfs war es voll am Beckenrand. Viele Eltern wollten die 38 Kinder anfeuern. Die größere Schwimmerjugend übernahm die Ausrichtertätigkeiten einer solchen Veranstaltung, wie Zeitnehmer, Sprecher und Läufer. Lediglich die Jobs als Starter und Auswerter wurden durch Erwachsene übernommen. Siegerehrung und Medaillen dürfen zum Abschluss nicht fehlen.

Und da jeder Teilnehmer sein Bestes gegeben hatte, bekam jeder eine Medaille. Für die Helfer gab es ein gemeinsames Essen, welches durch die Spende von Mitglied Horst Reisig getragen wurde. mg/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.02.2019