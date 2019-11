Eine Oase im Stress der Weihnachtszeit

Wem am heutigen Tag ein Engel über den Weg laufen sollten, der braucht sich nicht zu wundern. Zum einen haben Weihnachtsengel in diesen Tagen Konjunktur, zum anderen sind sie auf dem Hockenheimer Advent im Namen des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) unterwegs und verteilen Geschenke an die Besucher des Marktes, der an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Jubiläums „1250 Jahre Hockenheim“

