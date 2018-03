Eine Predigt mit Musik

Anzeige

Hockenheim.Ein Gottesdienst wie ein Konzert, ein Konzert wie ein Gottesdienst, dazu lädt die Evangelische Gemeinschaft am Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr, in die Luisenstraße 13 ein. Zu Gast ist Christoph Zehendner, Journalist, Moderator, Texter und Theologe. Er lebt und arbeitet mit seiner Frau Ingrid (Kunsttherapeutin) im Kloster Triefenstein am Main (Unterfranken). Dort sind sie Mitarbeiter der evangelischen Christusträger-Bruderschaft.

Am Sonntag, 19 Uhr, singt und spricht der Künstler ebenfalls beim Männertreff-Spezial, zu dem jeder Mann eingeladen ist. Neben Essen und Livemusik spricht Christoph Zehendner über „Männer im Stresstest – Ich selbst bleiben trotz all der Aufgaben und Herausforderungen“. Der Eintritt ist frei. zg