Eine Projektionsfläche für Licht und Kunst

Dass ein Bildhauer den Stein nicht als bearbeitete Form ausstellt, sondern ihn als Projektionsfläche für Licht und Graffitikunst versteht, erforderte von vielen Besuchern der Ausstellung „Unreal“ im Wasserturm ein Umdenken. Auf einen weißen Marmorstein mit einer glatt geschliffenen Oberfläche und leichter Marmorierung wird ein elfminütiges Video projiziert mit farbenfroher Graffitimalerei einschließlich der Geräusche des Sprühens.

Eine andere Arbeit auf einer stark strukturierten Steinplatte zeigt ein Video über den Schleifprozess bei der Bearbeitung des Steins. Auch bei den zwei weiteren Arbeiten gehen Licht und Stein eine Symbiose ein. Der Stein bekommt etwas Provisorisches, das sich ständig verändert. Bei der Finissage am Donnerstag, 14. November, steht der Künstler Shinroku Shimokawa für Fragen über seine Arbeitsweise zur Verfügung.

Für das musikalische Programm sorgt die Laid Black Jazzcombo der Musikschule. Sie wurde vor zehn Jahren gegründet. Saxofonist und Schlagzeuger Willi Esther leitet sie bis heute. Als weitere Besetzung spielen am Bass Paul Dupont, an der Gitarre Klaus Unser, am Alt- und Tenorsaxofon sowie an der Klarinette Andreas Leithäusser, am Tenorsaxofon Fabrian Brecht und am Baritonsaxofon Claudia Lohmann. Die Jazzcombo widmet sich der Interpretation moderner Jazzklassiker des Bebop, Hardbop, Latin bis Funk, wobei die einzelnen Instrumentalisten viel Freiraum für solistischen Ausdruck haben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 13.11.2019