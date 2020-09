Eine Tour zu kommunalenThemen

Der Team-Kapitän Oliver Grein wünscht sich bei der Kampagne Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima, viele Kilometer und Freude. Nach der erfolgreichen Teilnahme im vergangenen Jahr sind die Grünen auch diesmal wieder mit einem Team dabei und freuen sich über jeden Mitradler, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gemeinsam oder einzeln draußen in Stadt und Natur – das ist dabei ganz egal.

Insgesamt 20 Teams haben sich in der Rennstadt gebildet und bereits 1250 Kilometer zurückgelegt. Bis Samstag, 10. Oktober, besteht die Gelegenheit, nicht nur für die eigene Gesundheit etwas zu tun, sondern gleichzeitig zum CO2-Einsparer zu werden. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden im Rahmen des Stadtradelns die Hockenheimer Grünen. Diese bieten zwei Informationstouren an, bei denen kommunale Themen angeradelt und angesprochen werden. Die erste Informationstour findet am Samstag, 26. August, um 14 Uhr, statt. Treffpunkt ist die Zehntscheune. ah

