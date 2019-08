Eine Viertelmeile voller Autopower

Wieder Motorsport auf dem Hockenheimring: Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, heißt es zum 15. Mal „Race your Ride“ auf der „Rico Anthes Quartermile“. Was einst als reine Veranstaltung zur Vorbereitung der stets eine Woche später stattfindenden NitrOlympX begann, hat sich inzwischen zum ultimativen Fahrvergnügen für alle Privat-Racer entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Das eigene Fahrzeug unter professionellen Bedingungen abzustimmen und im direkten Vergleich mit ebenbürtigen Gegnern im Sprint zu bestehen, sei dabei ein ganz besonderes Highlight für alle Hobby-Motorsportler.

Sprint-Racing ist die Beschleunigung aus dem Stand über die Distanz der Viertelmeile, was exakt 402,33 Metern entspricht. Gestartet wird per Ampelsignal, dann werden Reaktionszeit, Zwischenzeiten, Top-Speed und Endzeit gemessen. Die jeweiligen Trainingsbestzeiten sind ausschlaggebend für die finale Startaufstellung der einzelnen Rennen.

Auch ohne Rennlizenz möglich

Bei jedem Rennen treten dann jeweils zwei Fahrzeuge einer vergleichbaren Leistungsklasse an. Der schnellere Fahrer gewinnt und kommt eine Runde weiter. Wie bei den Drag-Racing-Profis warten auf die Teilnehmer eine optimal präparierte Strecke, eine professionelle Zeitnahme, eine erfahrene Safety-Crew sowie eine Siegerehrung in allen Klassen, heißt es in der Mitteilung. Die Teilnahme ist auch ohne Rennlizenz möglich, benötigt werden lediglich ein straßenzugelassenes Auto oder Motorrad sowie ein gültiger Führerschein.

Doch damit nicht genug: Bereits ab Donnerstag, 8. August, können Besucher zudem der Formula Student Germany beim Schrauben und Fahren zuschauen. Alljährlich pilgern im Sommer Studententeams aus aller Welt an den Hockenheimring, um ihre selbst entwickelten und gefertigten Rennwagen im Formel-Stil einer fachkundigen Jury vorzustellen. zg

Info: Alle Infos gibt es unter www.hockenheimring.de

