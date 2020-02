Eine wichtige Frage im Bilderbuchkino

Das Bilderbuchkino für Kinder in der Stadtbibliothek stellt am Samstag, 7. März, 10.30 Uhr, eine wichtige Frage: „Was ist das Allerwichtigste“? Darüber unterhalten sich in dem gleichnamigen Buch die Tiere im Rotwiesenwald.

Sie fragen sich, was wohl für jeden das Wichtigste sei? Der Hase legt Wert auf lange Ohren, der Igel erläutert die Vorzüge der Stacheln, die Giraffe setzt auf den langen Hals, der Elefant auf seinen langen Rüssel und so weiter. Doch wie sähen die Tiere aus, wenn jeder Einzelne alle Eigenschaften in sich vereinigte? Die Eule überzeugt ihre tierischen Gesellen, dass jeder individuelle Stärken hat und nicht alle gleich sein können.

Eingeladen zum kostenlosen Bilderbuchkino sind Kinder ab drei Jahre sowie begleitende Erwachsene. Einlass ab ist ab 10.25 Uhr. Nach Beginn kein Einlass mehr. zg

