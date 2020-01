Einfühlsames Stück zum Thema Pflege

Die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) lädt am Sonntag, 5. April, Interessierte zu einem Theaterstück in Herxheim über die Pflegesituation in Deutschland ein. Ebenso einfühlsam wie ungeschminkt beleuchtet „Maria hilf“ ein aktuelles Thema: den Pflegenotstand und die massenhafte Anstellung von Pflegekräften aus Osteuropa.

Das Theaterstück beinhaltet diese Problematik: Die Mutter schafft es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr alleine klarzukommen. Die Tochter kann sich nicht kümmern. Was tun? Eine polnische Pflegekraft muss her.

Abfahrt nach Herxheim ist um 15 Uhr am Bahnhof mit einem Reisebus. Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr geplant. Der Reisepreis beträgt pro Person für Fahrt und Eintritt 30 Euro. Die KFD bittet um Anmeldung bis Freitag, 31. Januar, bei Jutta Kleinert, Telefon 06205/1 67 65 oder per E-Mail j.kleinert@kleinertlogistik.de. zg

