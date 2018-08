Eingetaucht in die Welt von Atlantis

Im pfälzischen Trippstadt fand für 40 Ferienkinder das Abenteuer Atlantis des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk statt. Knapp eine Woche tauchten die Kinder in die mystische Welt des versunkenen Inselreiches ein. Das Team des Kinder- und Jugendbüros um Nina Unglenk-Baumann und David Zahoor ließ sich einiges einfallen, um das Thema hautnah zu vermitteln. Die Teilnehmer waren begeistert. Das hochsommerliche Wetter tat sein Übriges. Daher wichen die Teilnehmer zur Erfrischung in ein benachbartes Schwimmbad und in das kühle Wasser der Karlstalschlucht aus.

Der erste Abend stand ganz im Zeichen des Themas. Die Kinder, in Gruppen aufgeteilt, machten sich auf Flößen (Decken) auf die Suche nach Atlantis. Sie begegneten dabei unterwegs auf verschiedenen Inseln allerlei lustigen Gestalten, oscarreif dargestellt durch das bewährte Betreuerteam. Schließlich wurde allen durch die Wächter die Einreise gewährt.

Neben vielen thematischen Angeboten wie der Herstellung atlantischer Glückswächter aus Holz und einer atlantischen Olympiade, bei der natürlich nass werden erlaubt war, gab es auch Shoppingtrips nach Kaiserslautern für die Größeren und abenteuerliche Wanderungen durch die Karlstalschlucht.

Ein besonderes Highlight war die „Beach Party“ unter dem Meer, wo man in Poseidons Gruselgrotte, beim atlantischen Glücksspiel oder bei den Seemann-Tattoos, Muscheln verdienen konnte, die man dann in der Bar in leckere Cocktails investieren konnte. Natürlich durfte auch ein Limbo-Wettbewerb bei diesem Event nicht fehlen.

Wasserflut gestoppt

Zum ersten Mal hatte sich das Pumpwerkteam in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Für die Größeren wurden drei „Es-cape Rooms“ zum Thema Atlantis angeboten. In diesen galt es, im Team gemeinsam Rätsel zu lösen und sich aus dem Raum zu befreien. Mit Begeisterung waren die Kinder dabei und schafften es mit Bravour, diese Prüfung zu meistern.

Am letzten Tag galt es beim Abenteuer Rollenspiel „Die Rettung Atlantis“, dem Geheimnis des Wassers, das die Welt zu überschwemmen droht, auf die Spur zu kommen. Die Kinder suchten dabei die verschiedensten Bewohner von Atlantis auf, um dort Aufgaben zu lösen. Allen Teams gelang es schließlich, das zerbrochene Siegel aufzuspüren. Es wurde im großen Tempel von Atlantis wieder zusammengefügt und das Wasser zum Stoppen gebracht.

Das Feedback der Teilnehmer am letzten Abend zeigte, dass das Pumpwerk-Team mit dem Thema und der Durchführung der Veranstaltung richtig lag. Die Kinder betonten, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen. pw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 25.08.2018