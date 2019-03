Eingriff erst später möglich

Die Baumfällungen an der Waldstraße (wir berichteten) werden in den Sozialen Medien weiter heftig diskutiert. Das Kreisforstamt entfernt an dieser Stelle absterbende Robinien und Kiefern, um die Verkehrssicherheit der Wege zu gewährleisten. Einige Beobachter vermuten aber noch immer einen Zusammenhang mit den Plänen des Regierungspräsidiums, die nahegelegene „Autobahnraststätte-West“ um weitere Parkfläche zu erweitern. Die Stadtverwaltung hat deshalb eine weitere Pressemitteilung geschickt.

„Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist an die Stadt Hockenheim mit den Überlegungen zur Erweiterung der Autobahnraststätte-West herangetreten. In diesem Rahmen wurde uns mitgeteilt, dass Bedarf für zusätzliche LKW-Parkplätze entlang der Autobahn A 6 besteht“, schreibt Pressesprecher Christian Stalf.

Das Regierungspräsidium habe die Stadt darüber informiert, dass zwei Alternativen geprüft werden: Eine Erweiterung der bestehenden Autobahnraststätte-West oder der Neubau einer Raststätte an einem anderen Standort. Die zweite Alternative sei vom Regierungspräsidium als nachrangig beschrieben worden.

Zuständigkeit liegt beim Bund

„Die Stadt Hockenheim ist in die Pläne des Regierungspräsidiums nicht eingebunden. Die Zuständigkeit für die Erweiterung der Autobahnraststätte liegt alleine beim Regierungspräsidium“, so Stalf. „Die Stadt ist aber Beteiligte bei den absehbaren Bauleitplanungen. Wir werden deshalb unsere Auffassung zu den Plänen des Regierungspräsidiums im Rahmen des Bauleitverfahrens als Träger öffentlicher Belange äußern. Dieses Verfahren wurde aber noch nicht in Gang gesetzt.“

Deshalb könne die Stadt zu den Plänen keine Einschätzung abgegeben. Außerdem unterstreicht Stalf: „Davon abgesehen besteht kein uns bekannter Zusammenhang zwischen den notwendigen Baumarbeiten am Parkplatz C 4 beziehungsweise im Bereich entlang der Waldstraße und der geplanten Erweiterung der Autobahnraststätte.“

Die A 6 ist eine Bundesautobahn. Zuständig für Bundesstraßen sei das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Regierungspräsidium Karlsruhe fungiere dabei als Mittelbehörde. sb

