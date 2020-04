Einsame Apfelblüte

Die Apfelbäume stehen zurzeit in voller Blüte und werden vom Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, Rudi Mergenthaler, regelmäßig kontrolliert. So wie es aussieht, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine gute Apfelernte, teilt der Verein mit.

Der Freude darüber steht jedoch das Bedauern gegenüber, dass aufgrund der aktuellen Corona-Krise auch das Gartenfest des Vereins sowie der Sommerschnittkurs abgesagt werden müssen.

Ungeachtet der Kontaktbeschränkungen muss die Gartenanlage in Ordnung gehalten werden. Ob das Apfelsaftpressen mit der Agenda und den Schulkindern stattfindet, ist noch fraglich. Vielleicht kann Ende September alternativ dazu ein Tag der offenen Tür veranstaltet werden, gibt sich Rudi Mergenthaler zuversichtlich und bereits mit neuen Ideen versehen. Allen Mitgliedern und Freunden wünscht er einen guten Verlauf der aktuellen Zeit und dass er alle gesund wiedersehen darf. ska

