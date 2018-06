Einsatz durch Kinderlachen reich belohnt

Anzeige

Die Gruppe „Paten-Oma/Paten-Opa“ der Lokalen Agenda 21 feiert Geburtstag: Sie wird acht Jahre alt. Ein schöner Anlass für die Ehrenamtlichen, den Geburtstag mit einem Sommerfest zu begehen. Das Fest findet am Samstag, 7. Juli, um 15 Uhr im Forstpavillon im Gartenschaupark statt. Interessierte Senioren, die sich unverbindlich über die Aktivitäten der Gruppe informieren möchten, sind zu dieser Zusammenkunft eingeladen.

Die Arbeit der Gruppe „Paten-Oma/Paten-Opa“ basiert auf einer Idee, die mittlerweile Schule gemacht hat und sich großer Nachfrage erfreut. Die Gruppe wurde am 27. Februar 2010 in der Theodor-Heuss-Realschule bei einer „Zukunftswerkstatt“ mit dem Titel „Jung und Alt in Hockenheim“ gegründet.

Christiane Hölzer-Hößler und Hildegard Jahn-Petermann hoben dort die Idee aus der Taufe: Ein „Oma-und-Opa-Service“ soll Bindungen zwischen Jung und Alt, Familien und Senioren schaffen. Die Paten-Großeltern ersetzen dabei aber nicht den Babysitter.