„Arbeit und die ,Soziale Frage’ aktuell betrachtet aus dem Blickwinkel der Arbeitnehmerseelsorge. So lautete der Titel des Abends bei der Kolpingsfamilie Hockenheim. Uwe Terhorst ist Referent für Arbeitnehmerseelsorge in der Diözesanstelle Rhein-Neckar und Odenwald Tauber. Er gab einen Einblick in seine tägliche Arbeitswelt und sprach auch über die geschichtliche Entwicklung der Katholischen Soziallehre, die die Grundlage der Arbeitnehmerseelsorge bildet, teilt die Kolpingsfamilie mit.

Die Aufgabe der Arbeitnehmerseelsorge ist es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industriebetrieben, in Dienstleistungsunternehmen und in öffentlichen wie auch in kirchlichen Verwaltungen zu unterstützen und zu stärken. Die heutige Arbeitswelt ändert sich immer schneller. Globalisierung und Technisierung setzen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermehrt unter Druck. Angst vor Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind heutzutage Erfahrungen, die die Arbeitnehmer in Deutschland vermehrt erleben.

Hier kann die Arbeitnehmerseelsorge helfen, sie begleitet und stärkt die Beschäftigten in ihrem beruflichen, persönlichen und familiären Umfeld. Sie setzt sich ein für eine menenschwürdige Arbeitswelt, für soziale Gerechtigkeit und ein faires Einkommen.