Einsatz für Schöpfung zeigen

„Bewahrung der Schöpfung“ ist das Grundthema der Hockenheimer Kolpingsfamilie in ihrem 50. Jubiläumsjahr. Dazu gehört natürlich auch das innige Erleben der Schöpfung, die Nähe zur und das Genießen der Natur. Dies konnte man bei herrlichem Frühlingswetter auf dem Jakobs-Pilgerweg optimal erleben. Dies ist ein Teil der Veranstaltungen, die zum jährlichen Programm gehören, und die Kolpingsfamilie aus Hockenheim ist dabei gemeinsam unterwegs mit den Kolpingfamilien aus dem gesamten Dekanat Wiesloch.

Weit über 100 Teilnehmer gingen auf dem Teilstück des Jakobsweges von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer. „Es ist einfach schön zu erleben, dass Jung und Alt mit dabei sind, Erwachsene, Kinder und ganze Familien, das war wieder ein beeindruckendes Gesamtbild“, blickt die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Stefanie Simons, zufrieden zurück. Start war in Schöntal, und unterwegs lernte man die Kirchen St. Jakobus in Jagsthausen und St. Sebastian in Berlichingen und ihre geschichtliche Bedeutung näher kennen.

Kräften der Natur nachspüren

Zusammen mit Mitgliedern der Kolpingfamilie Eppingen begleitet Pfarrer Manfred Tscharrer die Gruppe aus dem Dekanat Wiesloch. Das Jagsttal biete die Möglichkeit, so Pfarrer Tscharrer, „ein Stück intakte Schöpfung zu erleben“. So könne man „sensibel werden für die Kräfte der Natur, die Gott ins Dasein gesetzt hat.“ Tscharrer machte deutlich, dass die Bewahrung der Schöpfung so bei jedem Einzelnen anfange, dass jeder aufgerufen sei „zur Wertschätzung für die Gaben Gottes.“