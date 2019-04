Eintauchen in Wasserwelt

Die Winterpause ist vorbei, im Gartenschaupark blühen die Frühlingsblumen. Einiges zu sehen ist auch in der Aquarienausstellung der Zierfischfreunde Amazonas. Beim Blick in 26 Aquarien können Besucher die Vielfalt der Unterwasserwelt aus Süß- und Salzwasser erkunden. Fische aus Afrika, Mittel- und Südamerika, Asien, Australien sowie aus tropischen Meeren nebst Korallen werden in naturnah eingerichteten Aquarien präsentiert.

Die Züchter zeigen auch neue Fischarten und Nachzuchten. Die Ausstellung ist erstmals wieder am Sonntag, 7. April, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bis einschließlich Juli kann sie an den ersten und dritten Sonntagen im Monat bei freiem Eintritt geöffnet. Gruppen können bei vorheriger Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten kommen. Dazu ist die Ausstellungsaufsicht oder per E-Mail norbert.doerner@zierfischfreunde-amazonas.de zu kontaktieren.

Fische im Film zu sehen

Vom Parkeingang Städtischer Kindergarten (Dresdener Straße gegenüber von Hausnummer 10) gelangt man auf kurzem, ausgeschilderten Fußweg zur Ausstellung.

Am Dienstag, 9. April, zeigt Klaus Wilkerling (Film-Bundespreisträger) bei der Mitgliederversammlung des Vereins, die um 19 Uhr beginnt, interessante Filme in der Gaststätte „Zum Altvadderlesboam“, Nordring 1. Auch hierzu ist die Bevölkerung bei freiem Eintritt eingeladen. nd

