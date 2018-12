Eintauchen ins bunte Lichtermeer

Hockenheim.Der Weg in eine zauberhafte Lichterwelt öffnete sich unlängst bei einem Türchen des wandernden Adventskalenders der christlichen Kirchen „HoRAN“ in der evangelischen Kirche. Der Wandernde Adventskalender ist eine Veranstaltungsreihe im Advent, bei der verschiedene Orte und Häuser der Gemeinde besucht werden, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Dabei verwandelte die Lichtkunstgruppe „Pendeloque“ den Raum der Stadtkirche in ein Zentrum entdeckbarer und erlebbarer Licht- und Klangkunst.

Im Vordergrund stand die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Kontrast zwischen dem Alten und dem Neuen, Bewegung und Ruhe, unten und oben, Dynamik und Tradition. Dieses Thema ergab sich intuitiv, nachdem die Lichtkunstgruppe bereits im Winter 2015 vor der Kirchenrenovierung eine Illumination des Innenraums gestaltet hatte. „Mit unserer Illumination wollen wir die inhaltliche Klammer schließen, die wir selbst geöffnet haben“, sagte Pendeloque Mitglied Martin Chmielewski schon im Vorfeld des Projektes. Die veränderte und modernisierte Architektur sowie Innengestaltung dienten dabei nicht nur als reine Kulisse, sondern wurden aktiv eingebunden.

„Eine ganz neue Dimension“

Dabei fiel den zahlreichen Besuchern, welche die Kirche den ganzen Abend füllten, das Lichtobjekt im Mittelschiff zuerst ins Auge, das aus glühenden Körperteilen bestand, die sich aus einer Konstellation der neuen Kirchenstühle emporreckten. Die Änderung der klassischen Kirchenbänke in bewegliche Stuhlreihen eröffnet nach Meinung der Lichtkünstler Möglichkeiten für die Gemeinde und den Dialog der Menschen darin. „Für uns ebenfalls eine ganz neue Dimension unserer Arbeit – bisher arbeiteten wir hauptsächlich mit Gebäudestrukturen oder Fassaden.“, erklärte Guido Schmidt von „Pendeloque“, „zum ersten Mal haben wir Exponate erstellt und über Licht in den Raum integriert.“

Das Lichtobjekt war nicht das Einzige, das es im renovierten Kirchenraum zu entdecken gab. In allen Ecken und Nischen gab es für die Besucher bunte Leuchten und Lichteffekte. Für nicht alltägliche meditative Klänge, erzeugt aus Röhrengong, Oceandrum und Klangschalen verschiedenster Größen, sorgten die Klangkünstler Verena Becker sowie Christine und Klaus Brand. Die Besucher konnten sich sogar in eine Klangschale stellen oder in ein Monochord (ein Klangstuhl aus Holz) setzen, um die Schwingungen der Töne ganz intensiv und individuell wahrzunehmen. Für drei Stunden wurde so durch die Licht- und Klangobjekte der Innenraum der Stadtkirche zum Zentrum für die Sinne, aber auch der Meditation, Entspannung und Andacht.

So empfand es auch Susanne Renner aus Mannheim, die sich mit Mann Meri und ihren drei Kindern auf den Weg nach Hockenheim machte: „Eine wunderbare Idee, in dieser hektischen Vorweihnachtszeit einen Ort der Ruhe und Besinnung zu schaffen. Hier kann man für ein Weile einkehren, die Zeit vergessen und zu sich selbst finden.“

Besonders beliebt bei den Jüngeren war die interaktive Projektion „Origami Boote“, die Besucher dazu einlud, ihre Wünsche, Gebete oder Träume als Papierboot per Tablet auf die Reise über die Projektionsfläche zu schicken. Abhängig vom Inhalt verschlüsselte dabei jedes dieser einmaligen Boote die Botschaft in Formen und Farben. Als Flotte schipperten diese zusammen über die semitransparente Leinwand, die den Altarbereich vom Kirchenraum trennte und die Besucher an das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt erinnerten.

„Hammermäßig“ beschrieb Christos Lithoxopoulos aus Hockenheim sein Fazit und fasste die aufwendige Lichtinstallation, die etwa zwei Monate intensives Planen und Vorbereiten der Lichtkunstgruppe erforderte, zusammen. „Die Kirche in diesem faszinierenden Licht erleben zu dürfen, ist einmalig und ein Geschenk“, führte er stellvertretend für zahlreiche Besucher aus. zg

