Eintritt in die Welt der Musik

Zum Ausklang der diesjährigen Musikwerkstatt, eines einjährigen Kurses der Musikschule Hockenheim für Erstklässler, fand am Samstag in der Theodor-Heuss-Realschule eine Abschlussveranstaltung statt.

Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern, folgten mehr als 80 Kinder der Einladung und präsentierten den zahlreichen Gästen ein kleines Bühnenprogramm.

Die Musikwerkstatt wird in den Randstunden des regulären Unterrichts an allen Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft durchgeführt und ist auf ein Schuljahr begrenzt. Anhand einer spannenden Piratengeschichte vermittelt sie den Kindern mittels Gesang, Sprache, Bewegung und Rhythmus kreative Impulse, die Spaß machen und ein Stück weit die schulischen Kompetenzen der Kinder verbessern und stärken sollen. So lernen die Kinder im Laufe des Schuljahres nicht nur viele musikalische Grundlagen kennen, sondern werden auch mit vielen Instrumenten, deren Klang, Bauweise und Spieltechnik bekannt gemacht.