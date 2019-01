Eintrittskarte notwendig

Der Neujahrsempfang der Stadt findet am Freitag, 11. Januar, in der Stadthalle statt. Eine Teilnahme ist dieses Jahr wegen des begrenzten Platzes nur mit einer Eintrittskarte möglich. Ohne Karte kann an der Veranstaltung nicht teilgenommen werden. Aufgrund der großen Nachfrage sind alle Karten für den Neujahrsempfang bereits vergeben.

Wer an dem Empfang nicht teilnehmen kann wird gebeten, bis Donnerstagabend seine Karten im Rathaus oder im Ticketshop der Stadthalle zurückzugeben. Damit haben andere Bürger die Möglichkeit, am Neujahrsempfang anwesend zu sein.

Diejenigen, die keine Tickets bekommen haben, können aber trotzdem an dem Abend teilhaben. Es ist angedacht, eine Live-Übertragung auf den sozialen Netzwerken zu senden. Unter www.facebook.com/hockenheimunserestadt/ wird der Livestream ab 19.30 Uhr zu sehen sein. Der Neujahrsempfang wird auch filmisch begleitet. Der Film wird im Laufe der nächsten Woche verfügbar sein. zg

