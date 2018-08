Anzeige

„Draisine fahren, es gibt nichts Schöneres“, jedenfalls für Niklas. Begeistert trat er in die Pedale, Ivo und Colin kamen kaum hinterher. „Eisenbahnromatik auf schmaler Spur“ war auch dieses Jahr das Motto der Hockenheimer Grünen bei ihrem Kinderferienprogrammpunkt auf dem weitläufigen Gelände der Feldbahn in Wiesloch, heißt es in einer Pressemitteilung.

17 Kinderferienprogrammteilnehmer nutzten das vielfältige Angebot und erlebten einen ereignisreichen Ferientag. Per Bus wurde gegen 10 Uhr das Tagesziel, die Feldbahn auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei in Wiesloch gelegen, erreicht.

Geruch nach Öl und Rost

Bei einem Rundgang konnten unter fachkundiger Führung des Feldbahnteams historische Feldbahnloks, Feldbahn-Kipploren, Grubenloren und historische Bagger bewundert werden. Besonders der immer noch betriebsbereite Eimerkettenbagger, der letzte seiner Art in Deutschland, weckte die Aufmerksamkeit der interessierten Jungs und Mädchen aus Hockenheim. Nach Öl und Rost roch es im denkmalgeschützten Lokschuppengebäude mit seinen Rauchfängern für Dampflokomotiven, der sich noch im Originalzustand seiner Erbauung aus dem Jahre 1905 befindet. Ältere Werkzeugmaschinen wie Drehbänke ließen erahnen: Hier wurden Maschinenteile geschmiedet und repariert – die Luft schmeckte nach Arbeit. Ein einzigartiges Zeugnis der Industriegeschichte im süddeutschen Raum, wurde stolz berichtet.