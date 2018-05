„Ekstase ist nur eine Phase“

Anzeige

Mit ihrem neuen Programm erobert die scharfsinnige Kabarett-Lady Barbara Ruscher charmant und intelligent nun auch die letzten Tabus unserer Zeit: Sowohl die FIFA mit dem Großprojekt 2022 in Katar, als auch das globale Erotik-Phänomen „Fifty Shades of Grey“. Gelegenheit dazu hat man im Hockenheimer Kulturhaus Pumpwerk am Samstag, 5. Mai, 20 Uhr.

Der nahtlose Wechsel vom Politischen ins Erotische gelingt Ruscher ebenso charmant wie die Welt nicht moralinsauer, aber wunderbar ätzend zu spiegeln. Ekstase findet Ruscher in allen Bereichen: im modernen Verhältnis der Geschlechter, aber auch bei Massentierhaltung, beim Datenklau im Punktesammeln, bei der Billigproduktion und selbst bei der Wahl von Ernährungskonzepten.

All das wird von Barbara Ruscher souverän als Stand-up und am Klavier, getextet und gedichtet, lakonisch und bissig präsentiert. pw