Elea Steinhauer und Tim Simon siegen

Sitzung des Gemeinderats

Steigende Kinderzahlen und Kosten

Einstimmig beschloss der Tauberbischofsheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die Bedarfsplanung für Betreuungsangebote in Krippen, Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege. Tauberbischofsheim. ...