Elfi Büchner bleibt weiter Vorsitzende

Hockenheim.Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war in diesem Jahr bei der Mitgliederversammlung des Tennisclubs ein guter Besuch zu verzeichnen und fast alle Plätze des Nebenzimmers im TCH-Clubhaus waren belegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorsitzende Elfi Büchner stellte fest, dass sich die Zahl der Mitglieder geringfügig erhöht habe, aber noch immer knapp unter 500 Mitgliedern liege, so die Mitteilung.

Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder würdigte der frühere Vorsitzende und vielfache Clubmeister, Hubert Schotter, der für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, die glücklichen Momente und Impulse, die er dem Tennissport und dem TCH zu verdanken habe und die zu langjährigen Freundschaften führten, die er auch in Zukunft pflegen wolle. Hinsichtlich der Kassenlage berichtete der zweite Vorsitzende, Matthias Bach, über eine solide Finanzbasis. Als Sportwartin berichtete Katrin Roubanis, dass erstmalig anstelle der Clubmeisterschaften ein Mixed-Open-Turnier durchgeführt wurde, das einen guten Zuspruch fand und beim nächsten Turnier am 27. Juli auf eine Steigerung der Teilnehmerzahl hoffen lasse.

Jugendarbeit ausgebaut

Jugendwart Christoph Heinzelmann stellte fest, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gehe und dass dank Gerd Hahn, Philip Kramberg und Fabian Rothbauer erfolgreich Kooperationen mit Schulen und Kindergärten durchgeführt würden. Neu angeboten wird eine Ballschule für Drei- bis Fünfjährige, bei der eine positive Entwicklung der Kinder für den Umgang mit einem Ball und für den Tennissport angestoßen wird.

Die Beisitzerin für Anlagenpflege und Tennishalle, Ingrid Classen, berichtete über die gestiegene Auslastung der Tennishalle; diese ist mit einem gelenkschonenden Ziegelmehlbelag ausgestattet worden, der keine besonderen Hallenschuhe erfordert. hee

