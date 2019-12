Elio Reicherts Name prangt am Times Square

Ein unfassbarer Moment: Der Name von Elio Reichert (24) aus Hockenheim prangte kürzlich oben inmitten des Times Square in New York. Im Schülerhort „Kosmos“ des Kinderschutzbundes konnte er sich früher schon kreativ austoben. Dem Kinderschutzbund blieb er treu – parallel zu seiner freiberuflichen Tätigkeit als staatlich geprüfter Grafik-Designer betreute er im Hort nachmittags Kinder bei den Hausaufgaben.

Zielstrebig machte er daneben sein Hobby zum Beruf und absolvierte ein duales Studium im Fachbereich Mediapublishing und Gestaltung am renommierten Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Und genau dort gestaltete er für eine Software zur automatischen Erkennung von Sicherheitsschwachstellen das Keyvisual als Pressebild (ist ein Fachbegriff aus der Werbung und bezeichnet das Bildelement einer Anzeige, das das eigentlich beworbene Produkt darstellt).

Durch einen Werbepartner, dem die Fläche gehört, wurde das Projekt dann kostenlos am Times Square platziert und das von Elio Reichert gestaltete Key Visual war somit eine Woche lang abwechselnd mit anderen Anzeigen an einem der berühmtesten Orte New Yorks zu sehen. „Der Kinderschutzbund und der Schülerhort sind stolz auf unseren Hockenheimer Jungen. Weiter so, sagen wir, geh’ deinen Weg!“, so die zweite Vorsitzende des Kinderschutzbunds, Barbara Itschner. / zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.12.2019