Else Kruger für 50 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet

Nach einer gut 90-minütigen Wanderung bei Sonnenschein eröffnete die Vorsitzende des Odenwaldklubs, Christa Greif, die Hauptversammlung im Nebenzimmer der Vfl-Gaststätte Greif gab einen kurzen Überblick über die Bezirksbegegnungen des vergangenen Jahres sowie über wichtige Termine für das laufende. Beispielsweise der Bezirkswandertag in Neckarbischofsheim am Sonntag, 4. August, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Wanderwart Richard Sauter vermeldete gute Beteiligung an den angebotenen Wanderungen. Zum bundesweiten Tag des Wanderns, am Dienstag, 14. Mai, wird wieder eine Abendwanderung rund um Hockenheim angeboten werden, vermeldete er.

Der Höhepunkt einer Hauptversammlung ist die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die beiden Vorsitzenden bedachten zehn Mitglieder teilweise mit Präsenten, Blumen und Urkunden, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Wehmut musste der Singkreis Ende 2018 wegen Überalterung und gesundheitlicher Problemen aufgegeben werden. Unter Hinweis auf den fast ausgebuchten Sechs-Tage-Ausflug nach Hohenstein-Ernstthal und zum Tages-Ausflug am Samstag, 7. September, zum Kloster Maulbronn, zu dem man sich bei Christa Greif anmelden kann, schloss die Vorsitzende.

Wahlleiter Prof. Werner Weißbrodt waltete seines Amtes – der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.03.2019