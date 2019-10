Eltern greifen in Wettbewerb ein

Die Blue Devils Cheerleader des HSV starten mit einigen interessanten Neuerungen in die neue Meisterschaftssaison 2019/20. Am Samstag, 30. November, stehen die baden-württembergischen Cheermasters in Heidelberg an, bevor im Frühjahr 2020 die Landesmeisterschaften folgen.

Auf den baden-württembergischen Cheermasters präsentieren sich drei Teams: Die Little Devils sind die Jüngsten. In ihrem Team gab es viele Veränderungen, da es einige Neueinsteiger gibt und mehrere Mädchen aufgrund ihres Alters zu den Junior Devils gewechselt haben.

Die Junior Devils werden aufgrund von männlichem Zuwachs in einer neuen Kategorie starten, denn sie haben sich von einem Allgirlteam mit nur Mädchen zu einem Coed Team, bestehend aus Jungen und Mädchen, entwickelt. Auch die Blue Devils, die Seniors, sind bereits motiviert für die Meisterschaften.

Externe Trainer engagiert

Um sich gut auf die kommenden Wettbewerbe vorzubereiten, haben die Junior Devils und die Blue Devils ein Wochenende lang unter Leitung von zwei externen Trainern intensiv trainiert und viel Neues gelernt, was sie mit ihrem Programm auf der Matte zeigen können.

Außerdem startet auf den Landesmeisterschaften im Frühjahr der neue Zuwachs: die „Blue Devils Groupies“, die aus den Eltern der Aktiven bestehen. Was zunächst ein vorübergehendes Team war, das sich aus Spaß gegründet hat, um ihre Kinder zu überraschen und ihnen eine Freude zu machen, trainiert schon seit einem halben Jahr regelmäßig. Das Team freue sich jetzt schon riesig, darauf, beim allerersten Wettkampf zu zeigen, was es von seinen Trainern gelernt hat, heißt es in der HSV-Pressemitteilung. mbu

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 16.10.2019