Emotionales „Hockenheim-Gefühl“ transportieren

Der Hockenheimring, das Aquadrom, der Gartenschaupark oder Brauchtumsveranstaltungen wie der Hockenheimer Mai: In der Stadt gibt es viel zu erleben. „Wir sind Hockenheim“, empfindet Oberbürgermeister Marcus Zeitler diese Stimmung. Doch wie kann dieses Gefühl greifbar gemacht werden?

Das möchte die Stadtverwaltung von ihren Bürgern wissen. Sie lädt deshalb zu einem Kreativwettbewerb „Wir sind Hockenheim“ ein. Die drei bestplatzierten Teilnehmer erwarten attraktive Preise. Die Sieger werden von einer Preisjury bestimmt, die sich aus Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderates zusammensetzt. Der Wettbewerb geht bis Sonntag, 7. Februar. Im Anschluss werden die eingereichten Ideen unter anderem in den sozialen Netzwerken vorgestellt.

Der Kreativwettbewerb ist der Startschuss zur Entwicklung einer eigenen Markenidentität der Stadtverwaltung, ihrer Einrichtungen, Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften. Die eingereichten Ideen in Form von Slogans und selbsterstellten Grafiken sollen zum Ausdruck bringen, was Hockenheim einmalig macht und auszeichnet. Sie sollen das emotionale „Hockenheim-Gefühl“ inner- und außerhalb der Stadt transportieren. Die Vorschläge aus dem Kreativwettbewerb bilden dann die Grundlage für die Entwicklung einer Wort-Bild-Marke, mit der die Stadt künftig öffentlich auftritt. Sie erscheint dann unter anderem auf der Internetseite, Briefbögen, Plakaten und anderen Kommunikationsmedien.

„Mit diesem Schritt möchten wir als Stadt klar nach außen artikulieren, wer wir sind und welches Selbstbild wir haben. Hockenheim hat so viel zu bieten und wir suchen eine Möglichkeit, dieses besondere ,Wir’-Gefühl noch stärker als bisher in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern“, Zeitler über den Kreativwettbewerb. Die seien die Experten für Hockenheim. „Dieses kreative Mitmachen ist uns wichtig. Wir hoffen, dass die Ideen unserer Bürger die Grundlage für unsere Markenidentität bilden. Das würde zu einer höheren Akzeptanz der neuen Markenidentität Hockenheims führen und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken“, so OB Marcus Zeitler weiter.

Ideen bis Februar einreichen

Teilnehmer senden ihre Ideen mit einer kurzen Erklärung bis Sonntag, 7. Februar, an die E-Mail-Adresse kommunikation@hockenheim.de. Bilddateien oder kombinierte Text-Bilddateien sollen im jpg-Format (Mindestgröße ein Megabyte) eingereicht werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nur Motive ohne die Abbildung von Personen berücksichtigt werden können.

Mit der Übersendung der Idee räumen die Teilnehmer der Stadt ein kostenfreies Nutzungsrecht ein – räumlich, zeitlich wie inhaltlich unbegrenzt sowie unwiderruflich. Dieses ist außerdem ausschließlich, übertragbar, veränderbar und in anderem Kontext verwendbar. Ein Anspruch auf Nutzung der Ideen besteht nicht. Gewerbliche Anbieter sowie Angestellte der Stadtverwaltung und ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 23.01.2021